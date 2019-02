Do Pico para a Califórnia, o "rei da batata doce" vende cem milhões de quilos por ano

Manuel recebeu esta quarta-feira a visita do presidente do Governo dos Açores na sua fábrica de batata doce.

Manuel Eduardo Vieira nasceu no Pico em 1945, foi para o Brasil, fixou-se nos Estados Unidos, e recebeu esta quarta-feira a visita do presidente do Governo dos Açores na sua fábrica de batata doce.



A empresa, conta Manuel Eduardo Vieira, começou em 1960, por iniciativa de um tio, irmão do seu pai, que emigrou para a Califórnia em 1920.



"Eu vou para o Brasil em 1962 e em 1977 tenho a oportunidade de comprar a empresa. Ele teve a empresa por 17 anos, eu tenho há 42 anos", confidencia o picaroto, conhecido como o "rei da batata doce".



Atualmente, o empresário tem 800 funcionários a trabalhar consigo, mas "na época alta esse número sobe para 1400".



"Somos hoje o maior produtor e distribuidor do mundo de batata doce orgânica. Vendemos agora aproximadamente 100 milhões de quilos por ano para um mercado de 390 milhões de pessoas, entre os Estados Unidos, Canadá e México", conta, ladeado pelo presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.



Nos últimos anos, tem havido um "crescimento de 15 a 20% na parte biológica, a parte convencional tem-se mantido".



Exportar para a Europa é difícil porque "não há produção suficiente para arriscar a venda" e, sendo a batata doce "um produto perecível, é um risco enviar o produto para tão longe, em contentores, em temperaturas às vezes não adequadas", explicou.



Aos jornalistas, Vasco Cordeiro elogiou o trabalho deste "açoriano na Califórnia" e valorizou o "conhecer de perto" do "trabalho extraordinário das comunidades", que "criam valor" e ajudam no progresso dos povos.



O governante, que se encontra em visita oficial à Califórnia até sexta-feira, destaca ainda que tem procurado dar a conhecer o que tem sido feito nos Açores "em termos de desenvolvimento e crescimento económico", para, "quem sabe", suscitar "oportunidades de investimento" junto de norte-americanos e lusodescendentes.



Depois da visita ao "rei da batata doce", Vasco Cordeiro esteve numa exploração de produção de leite propriedade de João Pires, natural da ilha Terceira.



O chefe do executivo açoriano está em visita oficial ao estado norte-americano da Califórnia até sexta-feira.



Para quinta-feira, está previsto um encontro com o autarca ['mayor'] de Artesia, Tony Lima, assim como com a comunidade açoriana da área de Los Angeles e uma sessão promovida pela Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA) em Los Angeles sobre as oportunidades de investimento externo na região.



Na sexta-feira, último dia da visita, o programa inclui um encontro com o 'mayor' de San Diego, Kevin Faulconer, uma visita ao memorial em honra dos pescadores de atum, atividade com grande ligação à emigração açoriana, uma homenagem aos emigrantes açorianos de San Diego e um encontro com a comunidade residente nesta zona da Califórnia.



Segundo dados oficiais, a população de origem portuguesa na Califórnia é de cerca de 345 mil pessoas, estimando-se que cerca de 70% seja oriunda dos Açores.



Nesta deslocação oficial, o presidente do Governo dos Açores é acompanhado pelo secretário regional com a tutela das Relações Externas, Rui Bettencourt, e por deputados do PS e do PSD à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.