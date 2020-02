Doa rim à mulher e salva-a da morte no Dia dos Namorados

"Quando vês a mulher que amas a morrer, não é uma decisão difícil de tomar". Foram estas as palavras utilizadas pelo australiano Leigh Anstey para descrever o gesto que acabou por salvar a vida da companheira.Leigh Anstey doou um rim à sua esposa, Leigh Taylor, após várias complicações de saúde, que levaram a mulher a ser submetida a diálise durante cerca de nove meses.Foi uma prenda de Dia dos Namorados diferente, mas com um significado muito relevante, o mais relevante de todos, a vida.Leigh admite não ter pensado duas vezes no momento em que soube que podia salvar a vida da companheira de longa data e submeteu-se à cirurgia para realizar a doação.A mulher tinha problemas de rins há cerca de 30 anos, depois de ter sofrido um envenenamento acidental.A condição de Leigh Taylor acabou por se agravar ao longo dos últimos meses e uma gripe obrigou-a a fazer tratamentos mais exigentes.Após meses de diálise e com a perspetiva de ter de aguardar vários anos por um dador compatível, a mulher não escondeu a gratidão pelo gesto do marido.O casal, que está junto há 14 anos, apesar de só ter casado há 18 meses, continua a recuperar das cirurgias, mas o estado de saúde de ambos está a evoluir favoravelmente.