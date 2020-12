Dador de esperma mais fértil do Mundo tem 150 filhos e já engravidou mais três mulheres

O homem que prefere manter o verdadeiro nome anónimo, tem 50 anos e dá pelo nome de Joe Donor [Donor é o equivalente a 'dador' em português]. Joe é de Vermont, nos Estados Unidos, e assume-se extasiado por saber que gerou mais três bebés previstos para 2021.De acordo com o jornal britânico Daily Star, a novidade é o "melhor presente de todos", mesmo tendo já 150 filhos. Assume ainda que ajudar mulheres a "criar o presente da vida é a melhor prenda de todas" e garante estar sempre pronto a dar o "bebé de sonho" com que as mulheres sempre sonharam.

Já imaginou ter 150 filhos espalhados pelo Mundo? Sim, leu bem: 150. Um dador de esperma considerado o mais fértil do Mundo conta já com 150 filhos gerados com o seu esperma e engravidou mais três mulheres, estas britânicas, cujo parto está marcado para 2021.