Documentos revelam que Palácio de Buckingham baniu minorias étnicas de altos cargos do clero

Um conjunto de documentos descobertos no Arquivo Nacional do Palácio de Buckingham revelou que os cortesãos da Rainha Isabel baniram minorias étnicas, nomeadamente "imigrantes de cor ou estrangeiros", de trabalhar em altos cargos do clero na casa real.Esta proibição ocorreu até aos anos 60. Os mesmo documentos revelam ainda que Buckingham insistia em possuir cláusulas que isentavam a Rainha e família real de leis que impedem a discriminação racial e sexual.De acordo com o jorna The Guardian, os "imigrantes de cor ou estrageiros", só eram aceites na casa real enquanto empregados e nunca em altos cargos clericais.Segundo os registos do Palácio, há dados de pessoas de minorias étnicas empregadas na casa real nos anos 90, porém, antes dessa década, não há indicação das origens raciais dos empregados.