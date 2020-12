Doença misteriosa atira centenas de pessoas para hospital na Índia

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 227 foram hospitalizadas por uma doença não identificada no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia.Os pacientes assistidos apresentavam uma série de sintomas, desde náuseas a convulsões e desmaios. As autoridades estão a investigar a origem do problema.Esta situação ocorre numa altura em que a Índia ainda luta contra a pandemia da Covid-19, à semelhança de quase todos os países do Mundo. No entanto, o novo coronavírus não parece ser a causa das hospitalizações, uma vez que todos os doentes testaram negativo."As pessoas que adoeceram, especialmente as crianças, começaram por vomitar depois de se queixarem de queimaduras nos olhos. Algumas desmaiaram ou sofreram crises convulsivas", disse um médico ao jornal The Indian Express.Setenta pessoas já tiveram alta, enquanto outras 157 permanecem internadas. As amostras de sangue não apresentam sinais de infeção viral.