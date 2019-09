Doença não identificada mata dezenas de cães na Noruega

Dezenas de cães morreram nos últimos dias na Noruega devido a uma doença ainda não identificada. De acordo com o jornal The Washington Post, que cita a Associated Press, as autoridades norueguesas ainda não conseguiram perceber de que surto se trata.

A Autoridade Norueguesa de Segurança Alimentar confirmou ter sido informada de mais seis casos de cães que adoeceram. Dois destes já morreram. Todos os animais apresentam os mesmos sintomas: vómitos e diarreia com sangue.

À emissora NRK, o porta-voz da agência Ole-Herman Tronerud explicou que esta doença parece ser "muito grave para os cães". No entanto, o mesmo afirmou que ainda não sabem se se trata de algo "contagioso ou se é apenas uma série de casos individuais".

A maioria dos casos foi registada em Oslo e nos arredores da capilar norueguesa, mas também nas cidades de Bergen, Trondheim e Nordland.

O Instituto Veterinário Norueguês detetou duas bactérias não identificadas, nas autópsias realizadas aos animais. No entanto, o instituto não conseguiu concluir se essas bactérias são ou não responsáveis pelo surto.