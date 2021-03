Doença obriga mulher a evitar contacto visual com qualquer pessoa atraente

Uma mulher, que sofre de um distúrbio neurológico, tem de evitar o contacto visual com qualquer pessoa que ela ache atraente para não perder o controlo do próprio corpo.



Kirsty Brown, de 32 anos, sofre de cataplexia, uma doença que pode desencadear uma paralisia muscular repentina perante emoções fortes.





"Se eu vejo alguém atraente as minhas pernas dão sinal e, por isso, tento não me colocar em situações em que isso possa acontecer, ou tento manter a cabeça para baixo para minha própria segurança", testemunhou.



A sua condição é comummente associada ao distúrbio do sono, a narcolepsia, e também pode ser desencadeada por raiva, riso, medo e ruídos fortes.

A mulher costuma ter cinco ataques de cataplexia por dia, mas pode ter até 50, o que a impede de sair de casa demasiadas vezes.Em entrevista ao jornal Daily Mail, Kirsty contou que um dia estava às compras quando viu alguém "bem parecido". As pernas começaram a enfraquecer, tendo tido a necessidade de se apoiar em alguém.