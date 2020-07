Doente com "zero hipóteses de sobreviver" ao coronavírus regressa a casa após 61 dias de internamento

São várias as histórias de pacientes com coronavírus que recuperaram de forma impressionante. Mal, diabético e com 58 anos, é mais um caso de superação. Tinha "zero hipóteses de sobreviver ao coronavírus" mas, no entanto, lutou pela vida e recuperou de forma impressionante.



O homem teve os primeiros sintomas a 19 de março e 10 dias depois foi levado de ambulância para o hospital, onde se manteve em estado crítico durante seis semanas.





Em entrevista à Radio Four's Today, citada pelo jornal Mirror, a mulher, Sue Martin, revelou que foi ao hospital, juntamente com os filhos, de 13 e 16 anos, para uma última despedida ao marido. O estado de saúde era grave e Sue preparou-se para o pior. "Fomos informados de que ele deveria morrer nos próximos dias", recorda a mulher.O doente passou 61 dias ligado ao ventilador, mas três meses depois do início da luta contra a doença mortal, Mal recuperou de forma incrível e estará em casa dentro de uma semana.No dia seguinte, Sue recebeu um chamada com boas notícias: a estado de saúde de Mal tinha registado algumas melhorias, o suficiente para trazer uma réstia de esperança à família."Recebi milhares e milhares de mensagens e cartas de amor e de força de pessoas que nunca conheci, pessoas de todo o mundo que ficaram emocionadas com a história de Mal", refere a mulher na mesma entrevista.

Agora, o paciente em recuperação tem um único objetivo: ver o filho adolescente William a jogar rugby.