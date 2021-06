Doente Covid há mais de um ano morre após interromper tratamento

James

Um doente Covid inglês morreu esta sexta-feira após interromper o tratamento depois de um ano infetado com o novo coronavírus. Jason Kelk, de 49 anos contraiu a doença em março de 2020, adiantou a Sky News."É com o coração muito pesado que partilho a triste notícia de que Jason morreu pacificamente no St.às 12h40", escreveu a esposa, Sue Kelk, na rede social Facebook.A mulher contou à Sky News que o marido "não queria viver mais assim".Kelk tinha dado entrada no hospital inglês a 31 de março de 2020.