Jeff Gerson teve um ano para nunca mais esquecer. O homem de 45 anos, residente em Manhattan, Nova Iorque, deu entrada no Hospital NYU Langone Tisch, a 18 de março com falta de ar, tosse e febre. O diagnóstico chegou no dia seguinte: Gerson estava infetado com Covid-19.







"Foi uma festa e uma celebração para as pessoas no hospital", recordou Gerson, que pretendia celebrar o feito com todos os profissionais.



Em novembro passado, decidiu escrever uma carta a agradecer aos médicos, enfermeiros e restantes profissionais de saúde pela ajuda na sua recuperação.



"Sinto-me muito grato e sortudo", afirmou em declarações à CNN, sublinhando o papel daqueles que contribuíram para a sua recuperação.



"A história, se existe, não é necessariamente sobre eu ter sobrevivido, mas sim que essas pessoas salvaram a minha vida. Senti a necessidade de encontrá-los, saber os seus nomes e agradecer-lhes", rematou.



De acordo com a televisão norte-americana, a lista de Gerson incluía cerca de 116 nomes.