Doente explica sintoma do cancro do pulmão que não deve ignorar

Paciente divulgou no Facebook um dos sintomas da doença.

Uma mulher britânica, que sofre de cancro no pulmão, divulgou no Facebook um dos sintomas da doença que muitas pessoas ignoram por não se aperceberem da gravidade.



Jean Williams Taylor ficou em alerta quando reparou que as suas unhas estavam a ficar curvadas e decidiu questionar nas redes sociais sobre o assunto. Os amigos e família aconselharam-na a ir rapidamente a um médico.



Foi submetida a alguns exames onde lhe foi diagnosticado cancro no pulmão. Desde que sabe da doença a mulher decidiu usar o Facebook para esclarecer dúvidas e explicar do que se trata a doença.



"O curvar das unhas está comummente relacionado a doenças cardiovasculares ou pulmonares. Eu não fazia ideia, e você sabia?", escreveu. Segundo especialistas, isto acontece devido à maior afluência de sangue nos dedos.



Outros sintomas apontados são as infeções pulmonares, tossir sangue, tosse crónica, respiração ruidosa, dor ao respirar, perda de apetite ou perda de peso.