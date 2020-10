Doente morre em acidente de ambulância após condutor adormecer ao volante

Um paramédico adormeceu ao volante de uma ambulância, provocando um violento despiste que matou a mulher doente que seguia na viatura a caminho do hospital de Adelaide, na Austrália.

Matthew James McLean enfrenta agora um processo em tribunal pela morte de Karen Biddell, de 48 anos, que estava a ser transportada da sua casa para o hospital a fim de realizar tratamentos não-urgentes a úlceras nas pernas.

O acidente ocorreu no dia 16 de agosto de 2016. Para além da vítima mortal, o acidente provocou ainda ferimentos noutro paramédico que seguia no lugar do passageiro e ainda na filha de Karen, que acompanhava a mãe ao hospital.

O caso começou a ser julgado na passada quarta-feira.