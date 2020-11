Doente com cancro terminal procura filhos que colocou para adoção

Atualmente com 72 anos, a mulher separou-se do marido e mudou-se para Ellesmere Port, Merseyside, em Inglaterra, onde iniciou uma relação com outro homem.







Em declarações ao Liverpool Echo, Gail, a filha mais velha, revelou que a mãe tentou voltar para casa já depois do quatro filho, Edward, mas dadas as dificuldades económicas, a família não pôde manter Edward. Ao regressar novamente a Glasgow, a mulher voltou a engravidar. Frederick nasceu e também ele foi dado para adoção.



Ann voltou para a Escócia e reatou a relação com o marido e pai dos três primeiros filhos, mas o paradeiro dos restantes permaneceu num mistério.



Atualmente, é a filha mais velha, Gail, quem está a tentar reencontrar os irmãos de sangue para os reunir uma última vez com a mãe, doente terminal de cancro.



Gail revelou ao jornal britânico que só descobriu a existência dos dois irmãos aos 12 anos quando encontrou e confrontou a mãe com papéis de adoção.



"A minha mãe nunca falou sobre o assunto, mas agora ela sabe que está a morrer", admitiu Gail.

A filha pretende agora concretizar um dos últimos desejos da mãe. "Eu sei que é algo que ela lamenta e eu sou a única pessoa que lhes pode contar a verdade sobre o pai".