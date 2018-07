Doentes com cancro que usam medicina alternativa morrem mais cedo

Estudo confirma que terapias complementares, apesar de parecerem eficazes, não curam a doença.

20:09

Pacientes com cancro que escolhem as medicinas alternativas como tratamento estão propensos a morrer mais cedo, de acordo com um estudo publicado por investigadores norte-americanos, na passada quinta-feira.

Os relatórios de investigação avançam que as medicinas complementares não trazem nenhum dano aparente para o doente. No entanto, só se mostram eficazes na cura se forem usados em conjunto com tratamentos convencionais, como quimioterapia ou radioterapia.

De acordo com a investigação, as pessoas que optam por tratamentos alternativos, curas com ervas ou homeopatias, estão duas vezes mais propensas a morrer de cancro precocemente. Para além disso, quem costuma optar por medicina alternativa é mais propenso a recusar quimioterapia e radioterapia.

Há já alguns anos que os médicos alertam para a pouca fiabilidade das terapias alternativas ou complementares, mas este é um dos primeiros estudos a comprovar cientificamente que estes tratamentos realmente não ajudam na cura de doenças graves.