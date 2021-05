Doentes com Covid-19 estão a contrair infeções fúngicas graves na Índia

A Índia registou 366.161 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 37 mil casos do que na véspera, após ter ultrapassado a marca das 400 mil infeções durante quatro dias consecutivos, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde indiano. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou ainda 3.754 mortos provocadas pelo novo coronavírus, após dois dias consecutivos a ultrapassar os 4.000, aumentando para 246.116 o total de óbitos desde o início da pandemia. O estado ocidental de Maharashtra, o mais afetado pela pandemia, continua a não registar uma queda significativa nas infeções, com mais de 48.000 casos e 572 mortes num único dia.

A situação sanitária na Índia continua a agravar-se. Como se a pandemia não fosse suficiente, os doentes infetados com Covid-19 estão agora a contrair mucormicose, uma infeção fúngica grave, potencialmente fatal.O número de doentes com Covid-19 e recuperados da doença que está a contrair esta infeção é cada vez mais e está a provocar um caos ainda maior no país.Os diabéticos que não tenham a doença controlada, os pacientes que usaram esteróides durante o tratamento da Covid-19 são mais susceptíveis a contrair esta infeção que se torna particularmente mais grave devido ao sistema imunitário destes doentes, ativos ou recuperados, estar enfraquecido.