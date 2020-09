Doentes crónicos representam mais de metade dos casos graves e mortes por covid-19 em África

Doentes crónicos com hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e asma representam mais de metade dos casos graves e mortes por covid-19 em vários países africanos, disse esta quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com dados divulgados, em conferência de imprensa, pelo escritório da OMS para a região africana - que abrange 46 países da África Subsaariana e a Argélia - na África do Sul, responsável por quase metade de todos os casos e mortes por covid-19 no continente, 61% dos doentes hospitalizados tinham hipertensão e 52% diabetes.

Das pessoas, entre os 60 e os 69 anos, que morreram de covid-19, 45% também tinham hipertensão.