Doentes em estado grave com coronavírus partilham espaço com cadáveres em hospital no Brasil

Várias pessoas internadas em estado grave em hospitais brasileiros com Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, estão a conviver no mesmo ambiente com os corpos de pacientes que já morreram. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram imagens do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas.

As imagens filmdas no Hospital João Lúcio mostram pelo menos 14 corpos de pacientes que morreram com Covid-19 em macas e camas ao lado de pessoas ainda vivas que lutam para vencer a doença. Os corpos, dentro de sacos plásticos ou amarrados com lençóis, ficaram na chamada Sala Rosa do hospital, destinada a doentes graves e a poucos centímetros destes, por não haver mais espaço nas morgues nem do hospital nem da capital amazonense, que tenta atenuar o problema alugando contentores e camiões-frigoríficos.

O Amazonas, onde oficialmente até este sábado havia mais de 2000 infetados e 161 mortos por coronavírus, números considerados baixos em relação à realidade, é uma das regiões brasileiras onde a pandemia atingiu índices mais críticos. Sem testes suficientes para se saber quantas pessoas realmente foram infetadas e quantas morreram pela doença, o estado tem as UTIs, Unidades de Tratamento Intensivo, lotadas, sem possibilidade de receberem mais pacientes.

Além da falta de camas em todos os hospitais, Manaus luta com outro problema, a falta de médicos e de profissionais de enfermagem. Um médico que aparece num dos vídeos citados revela que está a lutar sozinho na emergência, pois há mais de quatro horas não aparece um enfermeiro ou auxiliar.

No ano passado, pelo menos 549 médicos deixaram o Amazonas devido aos baixos ordenados e às difíceis condições de trabalho nos hospitais públicos. Este ano, desde o início da pandemia de coronavírus ao Amazonas, outras centenas de profissionais de Saúde, entre médicos, enfermeiras e auxiliares, grande parte deles a trabalharem sem equipamentos de proteção individual, já foram afastados por terem sido contagiados com Covid-19 ou estarem com sintomas.