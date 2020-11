Doentes mais jovens podem sofrer impacto da Covid-19 quatro meses após recuperação

Os doentes mais jovens que lutam contra a Covid-19 prolongada, podem sofrer danos em múltiplos orgãos quatro meses após terem recuperado da doença, revela um novo estudo desenvolvido no Reino Unido.Segundo o estudo da Coverscan, que mapeia o impacto da Covid-19 nos orgãos e saúde dos doentes recuperados, estima-se que mais de 60 mil britânicos são afetados pelos sintomas a longo prazo da doença tais como cansaço, falta de ar e dores.Apesar de os doentes mais jovens, sem patologias, serem considerados pacientes de baixo risco, de acordo com este estudo, os efeitos do vírus poderão registar-se mais tarde, cerca de quatro meses depois. Os dados mostram que cerca de 70% dos voluntários que participaram no estudo tiveram danos em um ou mais orgãos como o coração ou pulmões.Os investigadores acreditam que os orgãos acabam por ser afetados como resultado da inflamação provocada pela infeção e que "só o tempo dirá" se esses danos serão permanentes.O estudo Coverscan é um dos estudos que examina o impacto a longo prazo do vírus nos orgãos e envolve 500 doentes recuperados da doença.