Dois adolescentes mortos e três feridos em tiroteio no sudeste dos Estados Unidos

Dois adolescentes foram mortos a tiro, no sábado, e três ficaram feridos num tiroteio em num complexo de apartamentos de Atlanta, no sudeste dos Estados Unidos, na sequência de uma disputa 'online', disse a polícia.

Dois rapazes de 14 e 16 anos, foram declarados mortos no local, enquanto os feridos, dois rapazes de 11 e 15 anos, e uma rapariga, de 15, foram hospitalizadas para tratamento, indicou a polícia.

"Sabemos que houve algum tipo de disputa nas redes sociais que se transformou em tiroteio", disse o subchefe Charles Hampton. "Um grupo de indivíduos veio ao apartamento com as suas armas e depois o outro grupo também disparou as suas armas", acrescentou.