Dois agentes da polícia baleados em carro patrulha em Los Angeles

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles disse que os polícias estavam sentados no carro patrulha no momento do ataque e ambos foram baleados várias vezes, tendo sofrido ferimentos graves.





Alex Villanueva.



Uma das vítimas tem 31 anos e é mãe de um menino de seis anos. O outro agente que sofreu ferimentos tem 24 anos e tinha começado a trabalhar há cerca de 14 meses.

Dois agentes da polícia de Los Angeles, nos EUA, estão a lutar pela vida após terem sido baleados no sábado à noite durante uma emboscada.O suspeito encontra-se em fuga."Foi um ato cobarde, os agentes estavam sentados dentro do carro a fazer o seu trabalho e a zelar pela segurança das pessoas no comboio, quando alguém chegou e começou a disparar sobre eles", disse o xerife