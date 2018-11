Dois antigos líderes do khmer vermelho condenados a prisão perpétua no Camboja

Nuon Chea e Khieu Samphan já tinham sido condenados por crimes contra a humanidade.

Por Lusa | 11:15

Os dois mais altos dirigentes khmers vermelhos ainda vivos foram esta sexta-feira condenados, no Camboja, a prisão perpétua por genocídio, num veredicto histórico contra um regime que matou quase dois milhões de pessoas, entre 1975 e 1979.

O ideólogo do regime, Nuon Chea, de 92 anos, e o chefe de Estado do "Kampuchea Democrático", Khieu Samphan, de 87 anos, já tinham sido condenados, em 2014, a prisão perpétua por crimes contra a humanidade. A pena foi confirmada em 2016.

Nuon Chea "contribuiu significativamente" e "detinha o poder de decisão final" juntamente com Pol Pot, líder dos khmers vermelhos, afirmou o juiz Nil Nonn, do tribunal internacional especial, apoiado pela ONU. Por seu lado, Khieu Samphan era "o rosto" do movimento ultra-maoista, acrescentou.