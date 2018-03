Dois aviões chocam na pista de aeroporto israelita

Caudas de aparelhos da Germania e da El Al colidiram no chão. Vídeo mostra estragos.

12:51

Dois aviões Boeing chocaram na manhã desta quarta-feira no aeroporto Ben Gurion, em Telavive, Israel. O 737-700 da companhia alemã Germania preparava-se para partir rumo a Berlim (marcado para as 5h20 locais) quando a parte de trás do aparelho bateu na cauda do 767-300 da israelita El Al, que ia sair para Roma.

Ambos os aviões sofreram danos severos, com o aparelho alemão a ficar praticamente sem estabilizador vertical, ao passo que o israelita perdeu o estabilizador horizontal da cauda, do lado direito.

O acidente está a ser investigado pelas autoridades israelitas, que não adiantam, para já, qualquer explicação para o caso.

Ainda assim, o porta-voz do aeroporto garantiu que ninguém ficou ferido e que todos os passageiros e tripulações foram retirados em segurança.



Os aviãoes ficaram incapazaes de voar e terão de ser alvo de dispendiosas reparações.