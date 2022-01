Dois canadenses mortos em tiroteio num hotel no México

A primeira pessoa que morreu

– identificada como ATCH – "tinha antecedentes criminais: tráfico de drogas, uso de identidade falsa, entre outras coisas", avançou o The Guardian.ATCH "era considerado uma pessoa muito perigosa no Canadá", disse à Radio Fórmula o procurador estadual Óscar Montes de Oca Rosale.O agressor fugiu para a densa vegetação tropical e continua foragido.O secretário de Segurança Pública do Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, disse que o tiroteio "decorreu de uma discussão entre os hóspedes do hotel".Autoridades estaduais atribuem a crescente violência na região às disputas sobre o tráfico de drogas, sendo os turistas estrangeiros os maiores compradores.