Dois condutores estiveram quase duas horas a disputar lugar de estacionamento

Houve quem documentasse todo o episódio no Twitter, que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos.

19:09

Esta é a história da semana a envolver automóveis nas redes sociais. Dois condutores estiveram quase duas horas a disputar um lugar de estacionamento em Koreatown, Los Angeles, Estados Unidos.



A viatura preta já estava a fazer a manobra para um estacionamento em paralelo quando outro carro, cinzento, também "apresentou uma candidatura" para o mesmo lugar, que é como quem diz, colocou a dianteira entre o seu adversário – o carro preto – e a vaga de estacionamento.

O momento caricato foi registado por uma pessoa que estava numa das casas em redor e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Este utilizador do "Twitter" documentou todo o processo e mostrou que esta "guerra" começou às 18h20 e só terminou perto das 20 horas.

Todos sabemos que uma vaga de estacionamento ao final do dia vale ouro, mas nada justifica esta situação. Ainda assim, somos obrigados a reconhecer a determinação (negativa) destes dois condutores, sobretudo do condutor do automóvel cinza, o último a ceder e o condutor que acabou por garantir o estacionamento.

Mas se pensa que a história não pode ficar melhor está muito enganado. É que várias testemunhas garantem que mais abaixo, na mesma rua, havia vários lugares vagos.

Abaixo pode ver, por ordem cronológica, os "tweets" que "documentam" esta história.