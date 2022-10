Dois funcionários mortos em tiroteio no Hospital de Dallas, nos EUA

Dois funcionários foram assassinados a tiro, este sábado, no Hospital de Dallas, nos Estados Unidos.De acordo com a CNN Internacional, o suspeito acabou por ser alvejado por um polícia, tendo sido detido e levado para outro hospital.Em comunicado, a direção do hospital afirma estar "de coração partido pela perda de dois membros da equipa", acrescentando que "toda a organização está de luto por esta tragédia inimaginável"."O centro médico está agora seguro e não existem ameaças iminentes", acrescentou.O alerta foi dado às 11h00, hora local.As autoridades estão a investigar o caso.