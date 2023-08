Dois gatos bebés viajaram de forma clandestina desde Portugal até ao Reino Unido

Dois gatos foram encontrados no Reino Unido, após três de dias de viagem num camião que vinha de Portugal. Segundo o VetTimes, os animais vão ter um novo lar depois de terem recebido tratamento veterinário na cidade inglesa de Northamptonshire.Os felinos, que agora se chamam Mango e Smudge, tinham quatro semanas de idade quando foram descobertos numa palete de transporte.Os animais encontram-se em quarentena, onde deverão permanecer mais algumas semanas após o tratamento inicial.Os gatos foram considerados saudáveis, apesar de ainda estarem fracos, esfomeados e desidratados. Já começaram a recuperar depois do início do tratamento."Era extremamente importante mantê-los completamente isolados, uma vez que tinham vindo para o Reino Unido sem quaisquer vacinas e Portugal tem algumas doenças que não víamos neste país há muito tempo", disse a administradora clínica, Lauren Walker."Os gatinhos foram colocados na nossa câmara de oxigénio, com contacto designado do pessoal e medidas rigorosas de limpeza para minimizar completamente quaisquer riscos", acrescentou.Walker disse ainda que as autoridades competentes foram notificadas, uma vez que os felinos são classificados como "animais sem documentos".