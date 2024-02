Dois guardas civis morrem abalroados por lancha de narcotráfico em Cádiz

Dois guardas civis morreram, esta sexta-feira, após terem sido abalroados por embarcações de traficantes de droga ao largo da costa de Barbate, em Cádiz.Segundo o El País, um dos guardas pertencia ao Grupo de Ação Rápida (GAR) e o outro ao Grupo Especialista em Actividades Subaquáticas (GEAR). As circunstâncias da colisão e as identidades dos guardas civis não foram divulgadas.De acordo com os meios de comunicação locais, quatro lanchas utilizadas para o tráfico de drogas, com potentes motores, fugiram da Guardia Civil dentro do porto de Albufera de Barbate. Como resultado desta perseguição, em que os agentes dispunham de muito menos meios e de uma embarcação muito menos potente, uma das lanchas passou por cima do barco da Guarda Civil, causando a morte de dois guardas civis e ferindo gravemente um terceiro, que teve de ser resgatado depois de cair à água.

Fontes do Ministério do Interior confirmaram à Efe que o ministro Fernando Grande-Marlaska viajará amanhã para localidade de Cádis, na Andaluzia.