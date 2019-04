Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois guineenses condenados a 19 anos de prisão por assassínio em caso de alegada feitiçaria

Restantes 10 pessoas, envolvidas no caso, que estavam a ser julgadas foram absolvidas do crime de homicídio.

Por Lusa | 14:49

O Tribunal Regional de Bissau condenou esta terça-feira dois homens a 19 anos de prisão pelo assassínio de um homem a quem acusaram de feitiçaria, no âmbito do denominado "Caso Biombo", disse fonte judicial.



Em setembro, a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve 12 pessoas por alegado envolvimento num ataque a uma família na região de Biombo, que culminou com a morte de um homem por esquartejamento, violação de uma mulher e espancamento de várias pessoas, incluindo crianças com idades de um a quatro anos.



Segundo a mesma fonte, as restantes 10 pessoas que estavam a ser julgadas foram absolvidas do crime de homicídio.



O tribunal determinou também o pagamento de 20 milhões de francos cfa (30.500 euros) de indemnização à família da vítima mortal, de cinco milhões de francos cfa (7.600 euros) por ofensas corporais e de dois milhões de francos cfa (3.000 euros) à mulher vítima de violação.



Segundo o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto da Silva, cerca de 20 pessoas morreram nos últimos 12 meses acusadas de prática de feitiçaria em diferentes regiões do interior da Guiné-Bissau.



As regiões de Quinará, no sul, Biombo no nordeste e Bissorã e São Domingos, no norte, são as zonas de onde a Liga tem recebido denúncias recorrentes de casos de mortes ligadas com acusações de prática de feitiçaria.