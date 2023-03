Dois helicópteros do exército dos EUA colidiram durante uma missão de treino no estado do Kentucky na noite de quarta-feira. A notícia foi avançada pelo jornal norte-americano The New York Times. O alerta para o acidente foi dado cerca das 22h00 locais, o equivalente às 3h00 desta quinta-feira em Portugal.Até ao momento, é desconhecido o número de vítimas. Sabe-se, no entanto, ao que avança o governador, que haverá mortos.Em atualização