Dois homens acabam com pénis inchados após injetarem creme para tratar hemorróidas

anti-hematoma que também é usado para tratar hemorróidas. Acabaram por ficar com o órgão inchado e tiveram de recorrer a ajuda médica.





Como conseguir um pénis maior? Dois homens franceses acharam que a melhor solução seria assistir a um tutorial - sem qualquer base científica - que dava dicas falsas sobre como conseguir aumento.Alcoolizados, os dois amigos com cerca de 30 anos decidiram injetar, no pénis um do outro, um cremequando os médicos tocaram no órgão para inspecionar os danos terá provocado dor. Foram publicadas várias fotografias num jornal médico que mostram a extensão de seu inchaço.

Os clínicos temem que o creme bloqueie os vasos linfáticos do pénis, impedindo o corpo de limpar naturalmente o excesso de líquido e fazendo com que ele inche.



Para resolver o problema, os dois amigos foram aconselhados a descansar e a tomar analgésicos na esperança que o inchaço passe, no entanto, não é certo se o problema ficou resolvido ou se sofreram danos permanentes uma vez que os franceses não voltaram para nova consulta.



Os médicos advertem os homens que injetar qualquer líquido no pénis pode causar úlceras dolorosas, gangrena e disfunção erétil e alertam para cuidado em tuturiais duvidosos na Internet.