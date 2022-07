Dois homens acusados da morte de 53 migrantes em atrelado nos Estados Unidos

Um júri federal em San Antonio, no estado norte-americano do Texas, acusou na quarta-feira dois homens de crimes relacionados com a morte, em junho, de 53 migrantes num camião abandonado.

O motorista do camião, Homero Zamorano Jr., 46, e Christian Martinez, 28, ambos de Pasadena, Texas, foram acusados de transporte e conspiração para transportar migrantes ilegalmente, resultando em morte ou em ferimentos graves.

O camião transportava mais de 60 migrantes trancados no atrelado. Entre as 53 vítimas mortais, 27 eram do México, 14 das Honduras, sete da Guatemala e duas de El Salvador, sendo que três pessoas ainda não foram identificadas.