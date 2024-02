Dois homens acusados de homicídio pelo tiroteio nas comemorações do Super Bowl nos EUA

Dois homens foram acusados de homicídio na sequência do tiroteio que matou uma pessoa e feriu outras 22 durante a celebração da conquista dos campeões do Super Bowl, em Kansas city, avançou a Reuters citando as autoridades.Segundo a agência noticiosa, os suspeitos, Dominic Miller, de Kansas City, e Lyndell Mays, de Raytown, estão acusados de homicídio em segundo grau, enfrentam ainda duas acusações de ação criminosa armada e uso ilegal de arma."De acordo com os registos do tribunal, os arguidos assistiram a um desfile e a um comício do Super Bowl a 14 de fevereiro de 2024 e estavam armados com armas de fogo", refere o comunicado do Gabinete do Procurador do Condado de Jackson.Acrescentou ainda: "Ocorreu uma altercação verbal e começaram os disparos sem qualquer consideração pelos milhares de outros indivíduos que se encontravam na zona".