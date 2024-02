Dois homens condenados a 14 e a 22 anos de prisão por participarem em violação em grupo num hotel em Israel

Eilat, Israel. Eliezer Meirav e Issy Raphaelov, de 30 e 31 anos, foram ainda condenados ao pagamento de indemnizações de 25 661 euros e 51 322 euros à vítima.O crime, que remonta a agosto de 2020, chocou o país. Segundo o The Times of Israel, um grupo de homens fez fila à porta do quarto de hotel onde se encontrava uma rapariga embriagada, aguardando a vez para a violar.