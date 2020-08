Dois homens detidos por tentativa de contrabando de minérios no centro de Moçambique

Um moçambicano e um zimbabueano foram detidos pela polícia quando tentavam contrabandear diversos minérios na cidade da Beira, centro de Moçambique, disse esta quarta-feira à Lusa o inspetor-geral do Ministério da Energia e Recursos Minerais (Mireme), Obete Matine.

Obete Matine avançou que os dois homens foram detidos na posse de ouro, rubis e safira azul e pretendiam vender a mercadoria a um agente comercial da Beira, província de Sofala.

O agente comercial denunciou os dois homens às autoridades, levando à sua detenção e confiscação da viatura que os transportava, acrescentou Matine.

O inspetor-geral do Mireme adiantou que o moçambicano e o zimbabuano vinham da cidade de Tete, centro do país, com o produto, mas ainda decorrem averiguações para apurar a origem, quantidade e valor monetário dos minérios.