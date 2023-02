Dois israelitas mortos em ataque no norte da Cisjordânia ocupada

Dois israelitas morreram este domingo num tiroteio no norte da Cisjordânia ocupada, numa altura de alta tensão e de escalada da violência na região desde há algumas semanas, informaram os serviços médicos israelitas.

O tiroteio ocorreu numa estrada de uma localidade na região da cidade palestiniana de Nablus, no norte da Cisjordânia, quando "um terrorista chegou" a um cruzamento e "abriu fogo contra um veículo israelita", detalhou o Exército israelita num comunicado.

As vítimas, dois homens com cerca de 20 anos, ficaram gravemente feridas e foram declaradas mortas pouco depois, enquanto eram transportadas para o hospital, disse à agência de notícias espanhola EFE um porta-voz do serviço médico de emergência Magen David Adom (MDA).