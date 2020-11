Dois jornalistas de televisão moçambicana agredidos no norte do país

Dois jornalistas de um canal de televisão moçambicano foram agredidos na terça-feira por residentes num bairro de Nampula, capital provincial no norte do país, ao entrevistar uma família despejada, anunciou hoje uma associação do setor.

"O incidente ocorreu na terça-feira, no bairro de Muatala, Nampula, quando os dois jornalistas pretendiam recolher depoimentos e captar imagens de uma cidadã que fora despejada, junto com os seus filhos, pelo ex-marido", refere o Instituto para a Comunicação Social da África Austral (Misa Moçambique) em comunicado.

Além da agressão, os jornalistas da Media Mais TV "viram o seu equipamento de trabalho retido por alguns indivíduos que se encontravam no local", sem que o tenham ainda conseguido recuperar.