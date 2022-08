Dois jornalistas mortos na Colômbia quando regressavam de festa da aldeia

Dois jornalistas foram mortos a tiro enquanto viajavam de carro numa autoestrada no norte da Colômbia, disse a polícia colombiana este domingo. Os atiradores aproximaram-se da viatura numa mota e dispararam sobre dois diretores de órgãos de comunicação online.Leiner Montero, diretor de uma estação de rádio online, e Dilia Contreras, diretora de um site de notícias online, foram mortos perto do município de Fundacion, em Magdalena, Colômbia, quando regressavam das festividades dos santos padroeiros de uma aldeia próxima.O comandante da polícia de Magdalena, Andres Serna, disse que, de acordo com investigações preliminares, tinha ocorrido uma luta durante as festas, e Montero estaria envolvido."Depois deste ato de intolerância, o jornalista decidiu partir no seu carro ao lado de Dilia e de outro homem, e no caminho em que foram mortos", disse o oficial aos repórteres."Estamos empenhados junto dos cidadãos de Magdalena em resolver, no mais curto espaço de tempo possível, este triste caso", acrescentou ele.Embora as autoridades tenham dito que continua a não ser claro se os assassinatos estão relacionados com a profissão dos jornalistas, a Fundação para a Liberdade de Imprensa solicitou que o caso fosse investigado rapidamente.