Dois jovens detidos por suspeitas de planear ataque terrorista na Alemanha

Dois jovens islamitas foram temporariamente detidos por suspeitas de "planear e preparar um ataque terrorista" num mercado de Natal ou numa Sinagoga em Colónia, na Alemanha.Segundo a emissora ARD, um dos jovens, de 15 anos, tinha apelado a uma "guerra santa" contra o Ocidente e anunciado um ataque terrorista na Alemanha para o dia 1 de dezembro, num vídeo publicado no Telegram.De acordo com informações da WDR, o Escritório para a Proteção da Constituição conseguiu identificar a conta de Telegram. Ao que tudo indica o suspeito tem nacionalidade afegã.O jovem combinou um encontro com um russo, de 16 anos, de Wittstock, em Brandemburgo, para trocar informações sobre um ataque terrorista com dispositivos incendiários.Os suspeitos vão ser, esta quarta-feira, presentes a tribunal.