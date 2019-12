Dois jovens morrem electrocutados na cozinha do McDonald's no Peru

Dois jovens de 18 e 19 anos morreram no estabelecimento da cadeia alimentar McDonald's em Pueblo Libre, no Peru, este domingo enquanto limpavam a cozinha.As autoridades locais contaram ao jornal The New York Times que Alexandra Ingas, de 18 anos, e Carlos Zapata, de 19, se encontravam a limpar a cozinha do restaurante quando foram eletrocutados.Foi ainda informado ao jornal que se têm tentado realizar inspeções à cozinha deste estabelecimento há algum tempo, porém tal avaliação tem sido evitada pelos responsáveis do restaurante.Após a morte trágica dos dois trabalhadores o restaurante fechou portas numa altura em que as condições precárias de trabalho têm sido alvo de debate no Peru.