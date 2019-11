Dois membros indígenas mortos a tiro em emboscada na Amazónia

Dois membros da tribo Guajajara foram mortos na sexta-feira à noite durante uma emboscada alegadamente feita por madeireiros armados, na Amazónia brasileira, divulgou este sábado a Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Maranhão e a imprensa local.

Entre os mortos está Paulo Paulino Guajajara, um dos denominados "Guardiões da Floresta", um grupo de indígenas dedicado a proteger a floresta amazónica da destruição ambiental.

Outro líder da tribo Guajajara, Laércio Souza Silva, ficou ferido e um madeireiro está desaparecido, acrescentou aquele organismo do governo do estado do Maranhão, no nordeste do país.