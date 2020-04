Dois milhões de pessoas regressam ao trabalho em Espanha

Cerca de dois milhões de espanhóis começaram esta segunda-feira a voltar ao trabalho após expirar a suspensão de atividade dos setores não essenciais da economia. O regresso fez-se, porém, a meio gás, já que esta segunda-feira foi feriado em muitas comunidades autónomas, não sendo, por isso, notório um grande aumento de pessoas nas ruas ou nos transportes públicos.A medida abrange os trabalhadores da indústria, construção civil e serviços, que estavam parados desde 30 de março, data em que foi decretado o estado de emergência em Espanha.O governo insiste que o regresso ao trabalho não significa o fim das medidas de contenção e distanciamento social, que continuam em vigor, pelo menos, até dia 26. Para isso, o executivo impôs normas rígidas para os trabalhadores que esta segunda-feira voltaram ao trabalho, incluindo a obrigatoriedade de usar máscara de proteção, principalmente nos transportes públicos e no local de trabalho.Já as empresas devem assegurar que os funcionários têm condições para manter a distância de segurança de 1,5 metros no seu posto de trabalho. Outras medidas são o escalonamento das horas de entrada e saída, para evitar grandes concentrações de pessoas.Nos primeiros dias deste regresso ao trabalho, as autoridades vão distribuir 10 milhões de máscaras de proteção gratuitas, principalmente nas estações de comboio e de metro.A Organização Mundial da Saúde considerou esta segunda-feira que as decisões governamentais sobre o levantamento das medidas de contenção devem ter como principal critério a proteção da vida das pessoas e que o mesmo só deve acontecer quando as cadeias de transmissão local da doença estiverem sob controlo, sob pena de provocar uma possível segunda vaga de infeções.Depois da massificação dos testes, na República Checa o número de infetados diminui. O uso de máscaras é obrigatório na rua e nos serviços e transportes públicos. Híperes e supermercados funcionam.A partir de hoje os austríacos podem sair à rua, mas com máscara. Vão abrir lojas de ferragens, parques públicos e comércio com uma área total até 400 m2. Centros comerciais deverão abrir a 1 de maio.O governo dinamarquês abre amanhã as creches e as escolas primárias. O comércio também deverá começar a trabalhar, faseadamente. A situação será revertida ao mínimo aumento de novos infetados.Depois de ter abrandado as medidas de confinamento no final de março, a Coreia do Sul confronta-se agora com uma subida dos casos positivos de Covid-19, o que leva a temer uma segunda vaga do vírus.