Dois militares feridos em explosão no centro de Jacarta

Pelo menos dois soldados indonésios ficaram esta terça-feira feridos numa explosão, de origem ainda desconhecida, no complexo do Monumento Nacional, no centro de Jacarta, informaram as autoridades.

O porta-voz da polícia indonésia, Argo Yuwono, disse que a explosão ocorreu pelas 07h05 (00h05 em Lisboa) dentro do complexo, em frente ao Ministério do Interior, no centro da capital indonésia.

Os dois soldados feridos foram transportados para o hospital militar Gatot Subroto.



Explosão no centro de Jacarta causada por granada de fumo

"Estamos a investigar para entender como a granada se encontrava ali", disse aos jornalistas o chefe de polícia de Jacarta, Gatot Edy.