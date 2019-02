Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois ministros do Nepal morrem em acidente de helicóptero

Todos os sete ocupantes da aeronave acabaram por morrer.

11:17

O Ministro do Turismo e o Ministro da Aviação Civil do Nepal morreram esta quarta-feira na sequência de um acidente de helicóptero numa região montanhosa do Nepal.



As más condições meteorológicas estão na origem do acidente. Todos os sete ocupantes da aeronave acabaram por morrer na sequência da queda do héli.