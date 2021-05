Pelo menos duas pessoas morreram e 132 ficaram feridas na sequência do desabamento de arquibancadas numa sinagoga em Giv'at Ze’ev, na Cisjordânia, neste domingo, de acordo com o serviço de resgate israelita.



A sinagoga está localizada nos arredores de Jerusalém. No momento do desabamento, cerca de 650 pessoas encontravam-se no local, a celebrar o início do feriado de Shavuot.