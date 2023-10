Dois mortos e 18 feridos num tiroteio durante festejos de Halloween na Flórida

Duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas após um tiroteio, este domingo, na East 7th Avenue, em Ybor City, na Flórida, EUA, durante as festividades de Halloween. Segundo avança o San Diego Union Tribune, o tiroteio aconteceu pouco antes das 3h00, quando duas pessoas começaram a disparar.

Segundo o San Diego, o tiroteio aconteceu após uma luta entre dois grupos, numa zona de bares e discotecas, na rua de Tampa, durante as festas e na altura havia centenas de pessoas presentes no local.

Segundo a polícia de Tampa, um suspeito está sob custódia e outro encontra-se a ser procurado, mas não foi apresentada qualquer queixa. A polícia não divulgou os nomes dos mortos e encontra-se a investigar o motivo da luta entre os dois grupos.

A presidente da Câmara de Tampa, Jane Castor, diz que "o problema não é falta de policiamento, mas o fácil acesso às armas".





"Mais uma vez, perde-se uma vida sem sentido por causa daqueles que optaram por resolver uma disputa com armas de fogo. Vidas perdidas e outras mudadas para sempre. Com que objetivo? O Departamento de Polícia de Tampa tinha 50 agentes destacados na zona na altura, pelo que não se trata de um problema de aplicação da lei. As más decisões tomadas numa fração de segundo e a proliferação de armas prontamente disponíveis são responsáveis por estes incidentes quase diários", acrescenta.

No domingo de manhã o local do tiroteio estava calmo e com poucos estabelecimentos comerciais abertos, uma vez que os agentes bloquearam a área.