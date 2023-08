Dois mortos e cinco feridos em tiroteio no México entre membros dos cartéis e polícia

Um tiroteio no sábado resultou na morte de dois membros do crime organizado e causou ferimentos em cinco polícias no estado de Michoacan, no oeste do México, informaram as autoridades.

A polícia estadual afirmou em um comunicado que o primeiro tiroteio ocorreu ao meio-dia de sábado na cidade de Charapendo, no município de Gabriel Zamora, na região de Tierra Calienteapós um grupo de polícias ter sido alvo de disparos.

Os agentes repeliram o ataque, dando início a um confronto em que vários veículos e um autocarro de passageiros foram apanhados no fogo cruzado.