Duas pessoas foram mortas e cerca de outras dez ficaram feridas num tirteio que ocorreu no interior de um bar gay, na madrugada deste sábado, em Oslo, na Noruega.De acordo com a Reuters, os tiros foram disparados dentro do Londo Pub, bar e discoteca mesmo no centro da capital da Noruega, espaço popular entre a comunidade LGBTI+.Segundo a polícia norueguesa, o suspeito de ter efetuado os disparos foi detido perto do bar onde ocorreu o tiroteio. Não foi revelado, para já, o motivo do ataque.