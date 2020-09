Dois mortos e pelo menos 14 feridos em tiroteio em Rochester nos EUA

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020





Pelo menos duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas num "tiroteio em massa" numa festa na madrugada deste sábado na cidade de Rochester, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.De acordo com a estação de televisão WHAM-TV, que cita fonte policial, o tiroteio terá ocorrido durante uma festa na cidade. As vítimas mortais são dois jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos, segundo avançou o chefe interino da polícia, Mark Simmons.Os feridos foram transportados para dois hospitais diferentes e não correm risco de vida.O alerta foi dado pouco antes das 00h30 (hora local). As autoridades estão no local e investigam agora o crimeEm atualização