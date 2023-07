Dois mortos e pelo menos 28 feridos num tiroteio durante uma festa em Baltimore

Duas pessoas morreram e pelo 28 ficaram feridas num tiroteio durante uma festa em Baltimore, nos Estados Unidos da América (EUA). O atirador está em fuga.De acordo com a CNN Internacional, três dos feridos encontram-se em estado crítico.A polícia recebeu várias chamadas relativas ao aparato por volta das 0h30 (5h30 em Lisboa) deste domingo. Quando chegaram ao local encontraram uma mulher adulta já morta.O Presidente da Câmara, Brandon Scott referiu-se ao ato como "imprudente e cobarde". Está prevista uma conferência de imprensa que irá dar mais detalhes do incidente. As autoridades investigam o incidente como um "tiroteio em massa".