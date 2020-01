Dois mortos e seis feridos em forte explosão em complexo químico em Tarragona

Catalunha.





á seis feridos a registar, de acordo com o jornal espanhol La Vanguardia.



O impacto da explosão foi acompanhado por um círculo de chamas e fumo, visível a quilómetros.





Os bombeiros espanhóis localizaram um corpo no complexo químico onde esta terça-feira ocorreu uma forte explosão em Tarragona, naDe acordo com o Diari de Tarragona esta que é a segunda vítima mortal do incidente e resta confirmar se será o trabalhador que estava desaparecido.A explosão provocou um incêndio de grandes dimensões durante a tarde desta terça-feira. Além das duas vítimas mortais confirmadas, hAs autoridades procederam ao isolamento daquela área e cortaram estradas de acesso ao local após o incidente.